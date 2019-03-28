Россельхознадзор запретил ввоз груш из Беларуси

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Запрет касается свежих фруктов из Турции.

«В целях недопущения ввоза санкционной продукции Россельхознадзор принял решение запретить реэкспорт свежих груш происхождением Турецкая Республика через территорию Республики Беларусь», — указано в сообщении российского ведомства.

Россияне запланировали рабочий визит в Турцию с целью проверки достоверности информации, указываемой в документах белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений при реэкспорте.

На минувшей неделе Россельхознадзор принял аналогичные меры в отношении поставок в Россию турецких яблок через нашу территорию.
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Тэги: Турция-Россия Беларусь-Россия груши реэкспорт Россельхознадзор

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