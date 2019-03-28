Россельхознадзор запретил ввоз груш из Беларуси
Запрет касается свежих фруктов из Турции.
«В целях недопущения ввоза санкционной продукции Россельхознадзор принял решение запретить реэкспорт свежих груш происхождением Турецкая Республика через территорию Республики Беларусь», — указано в сообщении российского ведомства.
Россияне запланировали рабочий визит в Турцию с целью проверки достоверности информации, указываемой в документах белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений при реэкспорте.
На минувшей неделе Россельхознадзор принял аналогичные меры в отношении поставок в Россию турецких яблок через нашу территорию.