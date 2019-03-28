Лукашенко обратится к народу и парламенту 19 апреля

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Ежегодное послание президента станет ключевым событием весенней сессии Палаты представителей.

Об этом сообщил председатель ППНС Владимир Андрейченко на заседании совета нижней палаты.

Ожидается, что во время нынешнего послания будет названа дата проведения президентских и парламентских выборов. Выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го.

В прошлом году Александр Лукашенко выступал с посланием 24 апреля.
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Тэги: послание президента послание народу и парламенту ППНС Персона: Александр Лукашенко Владимир Андрейченко

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