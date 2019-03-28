Канцлер Австрии Себастьян Курц прибывает в Минск

По информации посольства Австрии в Беларуси, в состав австрийской делегации входят около 40 человек.

Себастьян Курц вместе с Александром Лукашенко примет участие в церемонии открытия памятника «Массив имен» австрийским жертвам на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.

В первой половине дня 29 марта состоятся переговоры Курца с Лукашенко, после которых они планируют выступить с заявлением для прессы.

В завершение визита канцлер встретится с премьер-министром Сергеем Румасом, членами белорусского правительства и деловыми кругами.

Как сообщило ведомство канцлера, на встрече с Лукашенко Курц помимо двусторонних намерен обсудить отношения по линии ЕС-Беларусь, а также ситуацию с правами человека.

Себастьян Курц вступил в должность канцлера 18 декабря 2017 года после победы на досрочных парламентских выборах, став самым молодым главой правительства в Европе — на тот момент ему был 31 год. 29 мая 2018 года Курц и Лукашенко поговорили по телефону, обменявшись приглашениями о визитах в свои страны. 15 января 2019 года Минск посетила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она приняла участие в открытии нового офиса посольства своей страны и сообщила о готовящемся визите Курца.