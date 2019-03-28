Тринадцать человек будут судить по «делу доноров»

Следователи собрали доказательства по 149 эпизодам. Овиняемые завладели денежными средствами на сумму более 53 тысяч рублей.

По сообщению областного УСК, обвиняемые, являясь донорами крови, с декабря 2015 год по декабрь 2017-го предоставляли в медицинские учреждения заведомо подложные документы для получения завышенного размера денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха в соответствии с законодательством.

Фиктивные документы изготавливал 33-летний директор частного предприятия. Используя реквизиты и печать юридического лица, житель Минска сбывал своим «клиентам» справки с недостоверными сведениями о том, что они якобы являются сотрудниками фирмы, и их среднедневном заработке. На основании подложных документов им выплачивались денежные средства в качестве компенсации за сдачу крови.