Тринадцать человек будут судить по «делу доноров»

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Следователи собрали доказательства по 149 эпизодам. Овиняемые завладели денежными средствами на сумму более 53 тысяч рублей.

По сообщению областного УСК, обвиняемые, являясь донорами крови, с декабря 2015 год по декабрь 2017-го предоставляли в медицинские учреждения заведомо подложные документы для получения завышенного размера денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха в соответствии с законодательством.

Следственный комитет начал проверку в отношении 13 человек по «делу доноров»

Фиктивные документы изготавливал 33-летний директор частного предприятия. Используя реквизиты и печать юридического лица, житель Минска сбывал своим «клиентам» справки с недостоверными сведениями о том, что они якобы являются сотрудниками фирмы, и их среднедневном заработке. На основании подложных документов им выплачивались денежные средства в качестве компенсации за сдачу крови.
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Тэги: донорство крови сдача крови мошенничество донорство Город: Минск

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