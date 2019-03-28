Вместо посольства ОАЭ в Минске построят «объект общественного значения»

/ Общество
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Администрация Центрального района предложила потенциальным инвесторам несколько площадок различного функционального назначения.

Источник: centr.minsk.gov.by

Власти зарезервировали территории между посольствами Казахстана и Туркменистана и ТРЦ Palazzo под три общественных объекта. Плащадь одного участка равна 0,5 га, а двух других — 1 га. По сообщению на официальном сайте Администрации, один из объектов предполагается построить на «земельном участке, ранее предусмотренном для размещения посольства Арабских Эмиратов».
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Тэги: Беларусь-ОАЭ посольство ОАЭ посольство Казахстана Город: Минск

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