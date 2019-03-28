Лукашенко назначил новых глав четырех районов Минска

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Глава государства дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

По сообщению пресс-службы президента, новые руководители появятся в Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском районах Минска.

Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк будет руководить Заводским районом, директор УКС Заводского района Геннадий Люботынский — Октябрьским, первый заместитель главы Ленинского района Валерий Вороницкий — Партизанским, заместитель начальника главного управления по делам государственных органов и начальник управления регионального развития аппарата Совета министров Сергей Шкруднев — Фрунзенским.

Лукашенко также произвел ряд других кадровых назначений.

Логойский райисполком возглавит Александр Ласевич, ОАО «Гомсельмаш» — Александр Новиков.

Андрей Лученок стал послом в ОАЭ и по совместительству в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.
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Тэги: кадровые назначения Персона: Александр Лукашенко Сергей Масляк Геннадий Люботынский Валерий Вороницкий Сергей Шкруднев Александр Ласевич Город: Минск

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