Обиженный работник обокрал предприятие на Поставщине

Злоумышленник похитил запчасти на 10 тысяч рублей.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, минские предприниматели выкупили делянку в Поставском районе, наняли бригаду лесорубов и активно принялись за работу. Из неприятностей был только небольшой финансовый конфликт, который разгорелся между администрацией предприятия и одним из операторов погрузчика. В итоге мужчина уволился, но затаил обиду на своих работодателей.

Однажды сломалась дорогостоящая техника и ее оставили в лесу, куда должны были приехать механики. Обиженный лесоруб узнал об этом и украл два блока управления и два аккумулятора на общую сумму 10 400 рублей. Украденное он хотел сбыть знакомому в Россию.

Оперативники УВД под видом покупателей договорились о сделке и при встрече задержали подозреваемого с похищенным имуществом. В отношении него возбуждено уголовное дело.