Президент назначил Ивана Кубракова начальником ГУВД Мингорисполкома

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По сообщению пресс-службы президента, Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений 28 марта.

Новый начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков

Так, ранее руководивший УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков стал начальником Главного управления внутренних дел Мингорисполкома вместо Серея Дорошко, Сергей Дорошко, в свою очередь, назначен начальником Академии МВД, бывший замначальника ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб возглавил УВД Витебского облисполкома.

Также сегодня президент назначил новых глав четырех районов Минска.
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Тэги: ГУВД Академия милиции Персона: Иван Кубраков Михаил Гриб Сергей Дорошко Александр Лукашенко

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