Президент назначил Ивана Кубракова начальником ГУВД Мингорисполкома
По сообщению пресс-службы президента, Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений 28 марта.
Так, ранее руководивший УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков стал начальником Главного управления внутренних дел Мингорисполкома вместо Серея Дорошко, Сергей Дорошко, в свою очередь, назначен начальником Академии МВД, бывший замначальника ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб возглавил УВД Витебского облисполкома.
Также сегодня президент назначил новых глав четырех районов Минска.