Лукашенко рассказал о тревоге за «Гомсельмаш»

Президент потребовал навести порядок на предприятии и существенно улучшить качество производимой продукции.

Об этом он заявил, согласовывая Александра Новикова на должность генерального директора «Гомсельмаша», сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо осведомлен о ситуации на предприятии, и она вызывает тревогу. «После посещения "Гомсельмаша" я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал сигналы оттуда. А когда посмотрели — там проблем выше крыши», — отметил он.

Президент потребовал от Новикова навести порядок и разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода правонарушений. «Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не доберутся», — сказал белорусский руководитель.