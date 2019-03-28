Лукашенко рассказал о тревоге за «Гомсельмаш»

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Президент потребовал навести порядок на предприятии и существенно улучшить качество производимой продукции.

Об этом он заявил, согласовывая Александра Новикова на должность генерального директора «Гомсельмаша», сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо осведомлен о ситуации на предприятии, и она вызывает тревогу. «После посещения "Гомсельмаша" я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал сигналы оттуда. А когда посмотрели — там проблем выше крыши», — отметил он.

Президент потребовал от Новикова навести порядок и разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода правонарушений. «Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не доберутся», — сказал белорусский руководитель.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших белорусских производителей сельскохозяйственной техники, выпускающий под брендом «Палессе» модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику.

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Тэги: Гомсельмаш Персона: Александр Новиков Город: Гомель

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