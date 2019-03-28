МВД отказалось рассматривать петицию против депортации Мехрдада Джамшидияна

Министерство оставило без рассмотрения коллективную петицию. На обращение ответил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В ответе отмечается, что в соответствии с законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» представители заявителей осуществляют свои полномочия на основании законодательных актов или доверенности.

«К электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, подтверждающих их полномочия. Однако вами такие документы для представительства интересов Мехрдада Мохаммада Джамшидияна в наш адрес не представлены. Таким образом, ваше обращение оставлено без рассмотрения по существу», — говорится в ответе, датированном 26 марта.

Представители правозащитной организации Human Constanta направили в МИД и МВД более тысячи подписей против высылки из Беларуси иранца, которому грозит на родине смертная казнь. В этот же день они обратились к Александру Лукашенко с просьбой не допустить его депортации.

Мехрдад Джамшидиян приехал в Беларусь в 1993 году, занялся бизнесом, женился на белоруске. В его семье трое детей, все они граждане Беларуси. В Иране Джамшидияна обвиняют в убийстве матери и брата, которое было совершено в конце августа 2012 года, когда Джамшидиян находился в Беларуси. Он отрицает вину. В 2012 году Генеральная прокуратура отказала в его выдаче, так как иранская сторона не предоставила необходимые документы.

В 2016 году иранец был лишен вида на жительство. С тех пор у него нет легального статуса в стране, поскольку истек срок действия иранского паспорта. Иран отказывается выдать Мехрдаду новые документы, поэтому он не может подать заявление на получение разрешения на проживание в Беларуси. Джамшидиян обращался за статусом беженца, но Беларусь ему отказала. В июне 2018 года Джамшидиян в очередной раз был задержан и помещен в изолятор временного содержания, где находится по сей день.