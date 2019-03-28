Лукашенко считает работу милиции недостаточно эффективной

Об этом президент заявил во время кадровых перестановок в системе МВД, сообщает его пресс-служба.

«Вы знаете, что милиция — это основа всей нашей общественной безопасности, борьбы с криминалом. Если эффективно работаете, шевелитесь, будут и результаты, — сказал Лукашенко. — Но, если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области».

Президент добавил, что порядок должен быть не только на улицах или в борьбе с криминалом. «Помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим», — сказал глава государства.