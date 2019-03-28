Безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей могут быть объединены

Министерство спорта и туризма подготовило проект указа об объединении Брестской и Гродненской безвизовых туристических зон.

Документ уже согласован со всеми заинтересованными органами и сейчас находится в Министерстве юстиции, затем будет внесен на рассмотрение в Совет министров, сообщил БелаПАН замдиректора департамента по туризму Виталий Грицевич.

Как считают в Минспорта, объединение двух зон даст толчок дальнейшему развитию туризма в этих двух областях и соответственно принесет большую выручку стране.

«Мы продлеваем срок пребывания в объединенной зоне до 15 дней, Кроме того, мы планируем разрешить организованным экскурсионным группам иностранных туристов выезжать за пределы этой безвизовой турзоны. Если наше предложение утвердят, туристы смогут посетить Мир, Новогрудок, Ивацевичский район, где находится музей-усадьба Тадеуша Костюшко. А для поляков, например, это место святое», — рассказал Грицевич.

По итогам 2018 года среднее пребывание туристов в Брестской безвизовой зоне составило три с половиной дня, в Гродненской — около двух дней.

«Объединение этих двух зон даст возможность туристам посмотреть Беларусь шире, они смогут остаться у нас на большее количество дней. Экскурсионное путешествие может составить от четырех-пяти дней до недели», — отметил замдиректора департамента по туризму.