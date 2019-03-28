Лукашенко требует, чтобы Минск содержали в порядке не за бюджетные деньги. А за чьи тогда?

Минск нужно сделать удобным хорошим городом для проживания людей. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 мая при назначении новых председателей четырех районов белорусской столицы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не только минчане, но и приезжие хорошо отзываются о Минске. Говорят о том, что приятно побывать в столице Беларуси — чистой, ухоженной, убранной. Все необходимое для жизни есть. Но на этом останавливаться нельзя», — сказал глава государства.

Он предупредил, что спрос за ситуацию в столице будет не только с председателя горисполкома, уполномоченного по городу Минску, помощника президента, но и прежде всего с руководителей районов.

«Вы — люди, которые находятся на передовой, лицом к лицу не с врагом, а с нашими минчанами. Они хотят зарабатывать, свою семью содержать и растить детей. То есть элементарные вопросы жителей Минска, их решение лягут на ваши плечи», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что при работе с населением по вопросам наведения порядка надо уделять особое внимание.

«Людям надо показать, рассказать, поставить задачу, вечером спросить о результатах. Иного не дано. И пенять на то, что у нас люди не те, не приходится. Надо работать с теми, которые есть. Но надо работать конкретно», — подчеркнул официальный лидер.

Он считает, что городские территории должны содержаться в порядке «при активном участии населения и трудовых коллективов».

«Для того чтобы содержать Минск в чистоте и порядке, денег в бюджете нет. Запомните: это не бюджетные средства. Это работа ваша с лопатой, граблями и метлой, это работа ваших подчиненных, трудовых коллективов и всех тех, кто перемещается по улицам и сидит в парке. И люди на это отзовутся. Но им надо предложить, показать, сказать, что делать», — сказал Лукашенко.

«А кто не понимает — заставить. И для этого у вас предостаточно полномочий. Я никогда вас не накажу за то, что вы излишне требовательны к своим подчиненным и другим людям. Только по-человечески, не издеваясь над людьми», — цитирует главу государства его пресс-служба.