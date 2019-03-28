Замглавы Минсельхоза Смильгинь после отставки Русого и Зайца встретился с Данквертом

Ситуацию с ограничением поставок белорусской сельхозпродукции обсудили 28 марта в Москве руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Сергей Данкверт и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь, сообщили БелаПАН в пресс-службе российского ведомства.

Подробности встречи пока неизвестны.

Иван Смильгин. Фото ​dvpn.gov.by

22 марта Россельхознадзор ввел запрет на ввоз турецких яблок в Россию через Беларусь, 27 марта — аналогичный запрет в отношении груш из Турции. Решения приняты в связи с «высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь санкционной продукции».

В то же время 27 марта российское ведомство сняло действовавший с июля 2018 года запрет на ввоз в Россию молока с трех белорусских предприятий: Несвижского завода детского питания, Минского молочного завода № 1 и «Данон Пружаны».

Также сняты ограничения на поставки яиц Солигорской птицефабрики, действовавшие более одного месяца.

Руководитель Россельхознадзора в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировал ход сегодняшних переговоров: «Мы с нашими белорусскими коллегами уже не первый год ведем дискуссию о том, что есть продукция, которая поступает к нам нелогичными транспортными путями. И наши коллеги, когда дают реэкспортные сертификаты, должны проверять происхождение, а не верить на слово всем тем странам, которые это отправляют. И получается так, что у нас недостоверная сертификация, поэтому мы вынуждены вводить определенные ограничения».

По словам Данкверта, увеличили поставки груш из Турции. «Мы не понимаем, груши из Турции сейчас не должны идти. По факту, мы подозреваем, что это не турецкие [груши], — сказал он. — Они не приходят почему-то через море рядом, а приходят почему-то через страны Евросоюза».