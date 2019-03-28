Легендарный поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

В одну из московских больниц экстренно был госпитализирован легендарный советский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов.

Как сообщается, ему стало плохо несколько дней назад – поэта доставили в больницу.

По информации РЕН ТВ , в настоящее время Добронравов находится в стационаре под присмотром врачей.

Николай Добронравов является мужем не менее легендарного советского композитора Александры Пахмутовой, с которой написал десятки хитов.

Вообще перу поэта-песенника принадлежат такие известные песни, как «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Гайдар шагает впереди», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «До свиданья, Москва, до свиданья» (прощальная песня Олимпиады-80), «Я не могу иначе», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность», «Орлята учатся летать», «Пока не поздно», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «Ты моя надежда, ты моя отрада» и многие другие.