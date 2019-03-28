Следствие закрыло уголовное дело по резонансному ДТП, в котором погибли пять женщин

Гомельские следователи завершили расследование по факту смертельного ДТП в Калинковичском районе, в результате которого погибли шесть человек.

Напомним, 14 ноября прошлого года на 176-м километре трассы Граница РФ – Гомель – Кобрин водитель микроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» не справился с управлением и вылетел на встречку под ехавший МАЗ.

Итог аварии: пять женщин-пассажирок погибли на месте ДТП, а водитель от полученных травм умер на следующей день в больнице.

По факту смертельного происшествия СК открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие установило, что микроавтобус перед тем, как его вынесло на встречку, двигался со скоростью 79 км/ч. На беду водителя и всех жертв автокатастрофы, в день трагедии шел дождь и снег. Однако, отметили следователи, участок трассы, где произошло ДТП, обрабатывлся противогололедным материалом.

В то же время, подчеркнуто, что на микроавтобусе были установлены летние шины.

«По выводам следователей, водитель… совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП со смертельным исходом. В связи со смертью водителя предварительное расследование по уголовному делу прекращено», - сообщили в СК.