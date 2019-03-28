Активистку, сковавшую себя цепью на День Воли, оштрафовали на 1020 рублей

Суд Центрального района Минска 28 марта оштрафовал активистку Алену Толстую на 40 базовых величин (1.020 рублей). Решение вынесла судья Виктория Шабуня.

Фото «Радыё Свабоды»

Толстая была задержана вечером 25 марта после того, как демонстративно прикрепила себя цепью к столбу на Октябрьской площади Минска и держала плакат со словами «Дзень Волі ў няволі. Свабоду народу!». Все три дня она находилась в изоляторе временного содержания.

«Не допускали ко мне адвоката, при этом говорили жалобы подавать в письменном виде, а получить бумагу и карандаш можно только от адвоката. Я объявила об отказе от еды и эти три дня не принимала пищу», — сообщила БелаПАН активистка.

Свой поступок на площади она объяснила намерением обратить внимание на отношение властей к мирным белорусам, мирным гражданским акциям и к празднованию Дня Воли. Активистка сообщила, что намерена обжаловать приговор.

«Привлечение к административной ответственности в данном случае будет являться нарушением права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений. Потому что хоть и не было разрешения Мингорисполкома на этот пикет, никакой конкретной угрозы Алена Толстая не несла, выражая свое мнение», — заявила адвокат Дарья Липкина.