Фотофакт. В Тростенце Лукашенко и Курц открыли памятник австрийским жертвам Холокоста

Памятник «Массив имен» 10 тысячам австрийских жертв Холокоста открыли 28 марта в мемориальном комплексе «Тростенец» Александр Лукашенко и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Фото пресс-службы президента

По словам Лукашенко, уроки Второй мировой войны всегда находятся перед глазами белорусских граждан, ее «миролюбивой внешней политики». Он напомнил, что Беларусь вносит посильный вклад в урегулирование международных конфликтов, проводя политику миротворчества.

Себастьян Курц прибыл в Минск с двухдневным визитом. После открытия памятника в Тростенце запланировано его участие в вечере памяти во Дворце Республики, куда прибудет также премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

29 марта Лукашенко и Курц встретятся снова во Дворце независимости. По информации ведомства канцлера, стороны обсудят двусторонние отношения, а также отношения по линии ЕС — Беларусь и ситуацию с правами человека.