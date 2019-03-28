Торговые войны продолжаются: Россельхознадзор пошел в новую атаку на Беларусь

Россельхознадзор угрожает запретить реэкспорт плодоовощной продукции через Беларусь, следует из сообщения ведомства по итогам прошедшей 27 марта встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Павловичем.

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Данкверт отметил, что территориальное расположение Беларуси предполагает большой объем перемещаемой через нее продукции, следующей в том числе в Россию. Такое положение дел накладывает на Беларусь определенные обязательства по контролю за реэкспортируемой продукцией и отслеживанию ее транспортировки.

Однако в последние годы Россельхознадзор «постоянно сталкивается» с попытками ввоза в Россию через Беларусь плодоовощной продукции в сопровождении выданных белорусской стороной фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Россельхознадзор неоднократно обращался к инспекции с требованием «о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Республике Беларусь и реэкспортируемую в Российскую Федерацию».

Россельхознадзор в 2016-2017 годах «проводил работу по подтверждению подлинности фитосанитарных сертификатов», в сопровождении которых на территорию Россию через Беларусь поступала подкарантинная продукция.

Эта деятельность включала в себя «многочисленные переговоры и активную рабочую переписку с официальными представителями десятков стран, которые по документам якобы являлись производителями поступающей в Россию продукции, а также с Еврокомиссией».

По результатам этой работы Россельхознадзор «был вынужден ограничить поставки» через Беларусь и разрешить только прямой ввоз через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза, растительной продукции из 33 стран Азии и Африки.

При этом сразу после введения этих мер продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать в Россию.

«По данным фактам уполномоченный орган Республики Беларусь расследований не проводил», — отмечает российское ведомство.

Многочисленные случаи поступления продукции с реэкспортными сертификатами, в которых указаны недостоверные сведения о стране происхождения, свидетельствуют об «отсутствии контроля» и ставят под сомнение доверие к такой сертификации.

«Неоднократные обращения» Россельхознадзора в Евразийскую экономическую комиссию с предложением разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспортные потоки продукции, поступающие на территорию России из Беларуси, «не привели к желаемому результату».

Россельхознадзор пояснил, что встреча 27 марта организована «с целью доведения до сведения представителей Республики Беларусь и России необходимости принимать срочные меры по наведению порядка в этой сфере».

В состав белорусской делегации вошли сотрудники Министерства иностранных дел, Государственного таможенного комитета и посольства в Москве. С российской стороны в мероприятии принимали участие представители Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Министерства иностранных дел и Федеральной таможенной службы.

От Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на мероприятии присутствовал директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Игорь Гаевский и его коллеги из других подразделений наднациональной организации.

28 марта в Москве Сергей Данкверт и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь обсудили ситуацию с ограничением поставок белорусской сельхозпродукции. Подробности встречи пока неизвестны.