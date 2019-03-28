2 апреля в Минске «зажгут» «Звездную ночь» Ван Гога

Знаменитую картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «зажгут» минчане в поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма.

Акция Light It Up Blue проходит во всем мире 2 апреля. В этот день синим цветом подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты. Минчанам предлагается уникальная возможность – стать соавтором картины Ван Гога и зажечь «Звездную ночь».

Акция пройдет 2 апреля с 18:00 до 23:00 возле городской Ратуши по инициативе Семейного-инклюзив театра «і» при поддержке компании velcom.

Рядом с Ратушей будет установлена конструкция с репродукцией картины Винсента Ван Гога «Звездная ночь», а все желающие смогут внести свой символический вклад в проведение акции и «зажечь» на живописном небосклоне свою собственную звезду. Для этого необходимо просто получить у организаторов светодиодную лампочку и разместить ее на конструкции. Когда все светодиодные лампочки займут свое место, картина Ван Гога оживет.

По мнению некоторых исследователей, в творчестве и биографии гениального живописца прослеживаются признаки расстройства аутистического спектра.

В поддержку Всемирного дня информирования о проблеме аутизма также пройдет премьера нового спектакля Семейного инклюзив-театра «i» — «Восемь чувств, или Рождение человека». Первый показ постановки состоится 2 апреля во Дворце культуры профсоюзов в 19:00.