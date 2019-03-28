Выставка произведений искусства Пакистана пройдет в галерее «Университет культуры»

С 4 по 15 апреля в художественной галерее «Университет культуры» (Дворец Республики) будет проходить выставка произведений искусства Пакистана. Выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

Экспозиция представит живопись, керамику, ткачество, национальную женскую одежду и аксессуары, разнообразные предметы интерьера, а также фотографии, отражающие природу и архитектуру Пакистана.

Будет представлена обширная печатная продукция, благодаря которой посетители смогут более детально познакомиться с особенностями искусства Пакистана.

Культура Пакистана уникальна соединением различных традиций, основой которых является исламское наследие, но доисламские традиции народов Индийского субконтинента добавляют своеобразия пакистанскому национальному колориту.

Сплав множества культур различных общин, живущих в государстве, позволяет местным мастерам создавать уникальные по своей красоте и самобытности вещи, отмечают организаторы выставки.