Руководитель стройки БелАЭС пообещал в апреле завершить сборку первого реактора

Сборку реактора первого энергоблока Белорусской АЭС планируется завершить до конца апреля, сообщил на пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) руководящий проектом сооружения станции вице-президент компании «АСЭ» (инжиниринговый дивизион российской госкорпорации «Росатом») Виталий Полянин.

По его словам, сооружение первого энергоблока станции в целом идет вперед с хорошей динамикой.

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк подтвердил, что на первом энергоблоке «общестроительные работы в высокой степени завершены; осталась дошлифовка помещений, зданий, сооружений после проведения соответствующих операций — чистовая отделка». «Монтаж основного технологического оборудования завершен, за исключением некоторых позиций. Идет активная стадия пусконаладочных работ», — отметил он.

На втором энергоблоке, по словам чиновника, общестроительные работы «по-крупному уже тоже завершены, идет монтаж оборудования реакторной установки, машинного зала, дизельного хозяйства, электротехнического оборудования».

«Сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, — заявил Михадюк. — Мы завершили проект выдачи электрической мощности от АЭС в энергосистему, подали на распределительное устройство атомной станции напряжение. Следующие два этапа на ближайшее время — гидроиспытания и промывка, а потом холодная обкатка оборудования. После каждого этапа проводится соответствующая ревизия оборудования, проверяется его техническое состояние».

«Далее будет загрузка ядерного топлива в реактор, это уже этап физического пуска. Потом будет проведение соответствующего комплекса испытаний и включение в сеть. Все эти задачи мы должны пройти в этом году. По второму энергоблоку — мы должны смонтировать оборудование, чтобы начать в этом году, а в следующем году пройти все эти же этапы», — подчеркнул замминистра.