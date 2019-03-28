Порошенко обиделся на ТВ-канал Коломойского и подал в суд

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По словам представителя избирательного штаба Петра Порошенко Олега Медведева, иск к телеканалу «1+1», который принадлежит известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому (уже несколько лет живет за границей), не будет материальным – Порошенко достаточно будет опровержения.

«Единственное, чего добивается истец, это опровержение лжи, систематически распространяемой на канале «1+1», и признание информации недостоверной, обнародования решения суда о недостоверности этой информации, то есть ее опровержения в эфире канала «1+1», — уточнил Медведев.

Напомним, за несколько минут до Нового года в эфире этого телеканала вышло поздравление с наступающим Новым годом. Однако вместо президента Петра Порошенко к соотечественникам обратился шоумен, художественный руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский, объявивший о своем выдвижении на пост президента страны
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Тэги: Украина выборы в Украине 1+1 Персона: Петр Порошенко Игорь Коломойский

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