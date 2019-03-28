Власти пообещали выплатить ветеранам огромные деньги к юбилею освобождения Беларуси от нацистов  

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков будет оказана единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войны. Это предусматривает указ от 28 марта № 118, сообщила пресс-служба президента.

Помощь в 2 тыс. рублей будет оказана Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, а также лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, получат по 1,5 тыс. рублей.

Выплаты в размере 800 рублей будут произведены лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

Такая же сумма будет выплачена лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Помощь в 650 рублей будет оказана членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в новый брак, детям (в том числе усыновленным, удочеренным) и другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством).

Эта же сумма будет выплачена бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (если для этой категории установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством).

Также по 650 рублей получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Деньги будут выплачены с 1 июня до 1 июля.