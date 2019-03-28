Власти пока не знают, больше или меньше будут платить белорусы за электроэнергию после ввода БелАЭС

Специальная рабочая группа изучает различные сценарии и прорабатывает тарифы на электроэнергию, которые будут установлены после запуска Белорусской АЭС, сообщил в ходе пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Что касается конкретных цифр, давайте доживем до того, — сказал чиновник. — Но, поверьте, есть соответствующие поручения и главы государства, и правительства. Над этой темой соответствующие органы государственного управления очень плотно работают. <...> Наша задача в сложившихся условиях заключается в том, чтобы найти разумный баланс тарифов, который бы обеспечивал и развитие отрасли, и вместе с тем обеспечивал бы конкурентоспособность нашей экономики, обеспечивал бы разумный баланс между платежеспособностью населения, уровнем доходов населения и уровнем тарифов».

Михадюк подчеркнул, что основная цель — «сделать экономику более конкурентоспособной с вводом Белорусской АЭС».

Атомная электростанция возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.