Министр транспорта разочарован местом Беларуси в рейтинге развития логистики

Итоги развития логистики в 2018 году удовлетворительные, но есть ряд барьеров и ими необходимо заниматься в первоочередном порядке. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 28 марта на заседании коллегии Минтранса, на котором были рассмотрены итоги и направления развития логистической системы Беларуси.

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«Складывается странная ситуация — республиканская программа выполняется, а республика на 103-м месте по индексу развития логистики Всемирного банка», — приводит слова Авраменко пресс-служба Минтранса.

Как было отмечено на заседании, в 2018 году объем логистических услуг составил 302,2 млн рублей, что на 39,6% превысило задание (216,47 млн рублей). Доход от транзита (весь, включая доходы от транзита нефти и услуг по транзиту природного газа) составил 1 млрд 604,7 млн долларов США (задание — 1.510,8 млн долларов США, 106,2%).

В части развития логистической инфраструктуры и повышения эффективности ее использования в 2018 году ООО «Бремино Групп» сдана в эксплуатацию первая очередь мультимодального комплекса в поселке Болбасово Оршанского района Витебской области. Для обеспечения деятельности указанного комплекса ведется строительство подъездной автомобильной дороги от дороги Р-15 Кричев — Орша — Лепель до Р-76 Орша — Шклов — Могилев. Работы планируется завершить в 2019 году.

Кроме того, с Европейским инвестиционным банком проводится работа по привлечению средств для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики (Каменный Лог).

Продолжается реконструкция судоходных сооружений Днепровско-Бугского канала в рамках развития международного водного пути Е-40.

За 2018 год контейнерными поездами в сообщении Китай — Западная Европа — Китай перевезено 314,7 тыс. контейнеров. В настоящее время контейнерные поезда отправляются из 50 городов Китая в направлении 40 городов 15 европейских стран. Перевозки грузов контейнерными поездами в сообщении Китай — Западная Европа — Китай возросли в 1,28 раза к уровню 2017 года.

Коллегией Минтранса одобрены основные направления, способствующие повышению имиджа логистической системы Беларуси, упрощению бизнес-процессов и снятию барьеров для развития. Ими определены: цифровизация логистических процессов; оптимизация используемого первичного учетного документооборота; проработка вопроса формирования экономических преференций для логистических операторов; совершенствование системы координации развития логистической системы.

«В общегосударственном масштабе оптимизация бизнес-процессов логистических операторов является огромным резервом. Необходимо безотлагательно с учетом обозначенных направлений разработать пошаговые мероприятия и принять меры по их реализации. При необходимости готовьте соответствующие предложения в правительство», — подытожил министр.