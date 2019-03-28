«Хоть завтра». У Беларуси нет проблем с получением ядерного топлива

Ядерное топливо для сооружающейся Белорусской АЭС может быть доставлено в страну уже сейчас, но это усложнит режим строительных работ, заявил в ходе пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Завозка топлива не является самоцелью, — отметил он. — Мы его завезти и сегодня можем. Фактически мы к этому готовы — поставил, как говорится, человека с ружьем и охраняй. Но, сами понимаете, когда топливо будет на площадке, это будет совершенно другой режим обеспечения физической защиты, допуска, организации работ. Он более жесткий, чем на той стадии, на которой мы сегодня находимся».

«Поэтому нам достаточно его завезти за месяц до выхода на физический пуск, чтобы обеспечить его приемку, входной контроль и загрузить в реактор. А степень готовности к завозу сегодня очень высокая», — подчеркнул чиновник.

Говоря о соблюдении ранее установленных сроков ввода станции в эксплуатацию, Михадюк заявил, что «жизнь вносит коррективы на стадии пусконаладочных работ».

«Запустить такой механизм, как атомная станция, с четкостью работы швейцарских часов — это стоит больших знаний. Появляется много рабочих вопросов, которые иногда вносят в наши планы коррективы. Задачи этого года я вам обозначил», — сказал он.

Ранее Михадюк пояснил, что в этом году на первом энергоблоке АЭС намечено провести гидроиспытания, промывку, холодную обкатку оборудования, а после загрузить ядерное топливо в реактор, провести комплекс испытаний и включить энергоблок в сеть.