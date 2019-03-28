«Хоть завтра». У Беларуси нет проблем с получением ядерного топлива

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Ядерное топливо для сооружающейся Белорусской АЭС может быть доставлено в страну уже сейчас, но это усложнит режим строительных работ, заявил в ходе пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Завозка топлива не является самоцелью, — отметил он. — Мы его завезти и сегодня можем. Фактически мы к этому готовы — поставил, как говорится, человека с ружьем и охраняй. Но, сами понимаете, когда топливо будет на площадке, это будет совершенно другой режим обеспечения физической защиты, допуска, организации работ. Он более жесткий, чем на той стадии, на которой мы сегодня находимся».

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«Поэтому нам достаточно его завезти за месяц до выхода на физический пуск, чтобы обеспечить его приемку, входной контроль и загрузить в реактор. А степень готовности к завозу сегодня очень высокая», — подчеркнул чиновник.

Говоря о соблюдении ранее установленных сроков ввода станции в эксплуатацию, Михадюк заявил, что «жизнь вносит коррективы на стадии пусконаладочных работ».

«Запустить такой механизм, как атомная станция, с четкостью работы швейцарских часов — это стоит больших знаний. Появляется много рабочих вопросов, которые иногда вносят в наши планы коррективы. Задачи этого года я вам обозначил», — сказал он.

Ранее Михадюк пояснил, что в этом году на первом энергоблоке АЭС намечено провести гидроиспытания, промывку, холодную обкатку оборудования, а после загрузить ядерное топливо в реактор, провести комплекс испытаний и включить энергоблок в сеть.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь ядерное топливо Персона: Михаил Михадюк

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