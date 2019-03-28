Главное, чтобы костюмчик сидел? Белорусским военным пообещали новый гардероб

Уже в ближайшее время белорусские военные будут одеты «с иголочки». Такое обещание дает управление тыла Министерства обороны.

Как подчеркивают в военном ведомстве, новшества коснуться не только парадных мундиров, но и повседневной формой, а также амуниции для боевых выходов.

Кроме этого, станут новыми разгрузочные жилеты, налокотники, наколенники и рюкзаки, отмечает СТВ .

В настоящее время вся новая форма находится в «обкатке», проверяются все аспекты от носки и качества, до практичности.

По словам первого замначальника тыла Вооруженных сил Александра Панферова, изучается мировой опыт государств и армий, которые участвовали в вооруженных конфликтах и войнах.