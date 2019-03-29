Область повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

В пятницу, 29 марта, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в утренние часы по восточным районам страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

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Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь утром по востоку выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь).

Утром местами по стране слабый туман.

Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 12-14 м/с. Максимально воздух днем прогреется до +7..+13°С.

Атмосферное давление будет падать.