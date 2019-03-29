К 75-летию Победы дорожники обещают установить подогрев на одноименной площади в Минске

Столичные дорожники в рамках приведения в порядок площади Победы пообещали к 9 мая 2020 года (будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне) привести объект в порядок.

В частности, по словам гендиректора «Горремавтодор Мингорисполкома» Дениса Глинского, «у нас есть задумка, чтобы на всей площади был подогрев».

Планируется, что проектирование будет закончено в этом году, а работы осуществлены в следующем.