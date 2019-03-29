Коломойский жестко атаковал Порошенко: уходи, не позорься

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, вынужденный в настоящее время жить за границей, сделал ряд очень жестких заявлений, касающихся действующего главы государства Петра Порошенко.

На ТВ-канале Коломойского украинцев с наступающим поздравлял Зеленский, а не Порошенко

Так, в частности, он отметил, что Порошенко показывает «прекрасные» результаты противостояния России: «Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна… Мира мы не видим и он не предстоит...»

Коломойский выразил мнение в интервью Би-би-си, что президент создает новые конфликтные ситуации и провокации. В качестве примера он привел конфликт в Керченском проливе: «Рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен».

Порошенко отправил Коломойского в отставку

Олигарх считает, что «аморальность не дает Порошенко возможности оставаться у власти еще пять лет. Неизвестно, сколько он еще готов будет убить людей, чтобы оставаться у власти. У человека не получилось быть президентом».

Бизнесмен напомнил, что свою нынешнюю каденцию Порошенко заработал честно, набрав уже в первом туре более 50%: «А сегодня он еле-еле карабкается между 10-12%. Социологи ему рисуют 14% или 15%, но хватит. Избиратели уже дали оценку. Ты потерял 40%. Все, уходи. Уже надо было самому уйти в отставку, а не позориться».
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Тэги: Россия-Украина Украина выборы в Украине Персона: Игорь Коломойский Петр Порошенко

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