Транспортный коллапс на границе продолжается
Ситуация с пересечением большегрузных автомобилей на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях остается напряженной.
Так очередь в Литву ожидает более 610 фур:
- «Каменный Лог» – более 250;
- «Привалка» – более 160;
- «Котловка» – более 120;
- «Бенякони» – более 100.
Более 250 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:
- «Григоровщина» – более 210;
- «Урбаны» – более 40.
А вот на польском направлении штиль, лишь в одном пункте пропуска есть небольшая очередь:
- «Брузги» – более 10.