Транспортный коллапс на границе продолжается

Ситуация с пересечением большегрузных автомобилей на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях остается напряженной.

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Так очередь в Литву ожидает более 610 фур:

«Каменный Лог» – более 250;

«Привалка» – более 160;

«Котловка» – более 120;

«Бенякони» – более 100.

Более 250 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:

«Григоровщина» – более 210;

«Урбаны» – более 40.

А вот на польском направлении штиль, лишь в одном пункте пропуска есть небольшая очередь: