Транспортный коллапс на границе продолжается

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Ситуация с пересечением большегрузных автомобилей на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях остается напряженной.

Фото pixabay.com

Так очередь в Литву ожидает более 610 фур:

  • «Каменный Лог» – более 250;              
  • «Привалка» – более 160;         
  •  «Котловка» – более 120;        
  • «Бенякони» – более 100.        

Более 250 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:

  • «Григоровщина» – более 210;
  • «Урбаны» – более 40.               

А вот на польском направлении штиль, лишь в одном пункте пропуска есть небольшая очередь:

  • «Брузги» – более 10.
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Тэги: очереди фур на границе