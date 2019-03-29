ГАИ приготовила «сюрпризы» для лихачей

В последний день рабочей недели сотрудники Госавтоинспекции продолжат уделять повышенное внимание грубым нарушениям Правил дорожного движения.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, на дорогах страны появятся сегодня дополнительные датчики контроля скоростных режимов. Так, в Брестчине и Могилевщине они будут находиться в следующих местах:

08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (228+700);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);

08:00-20:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);

08:00-20:00. Брест, улица Московская, 219;

08:00-20:00. Дорога Р-127, Кобринский район, населенный пункт Хабовичи (20+950);

08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, улица Ленинская, 93;

08:00-20:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево 12+410).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: