Сегодня стартует футбольный чемпионат в высшей лиги

Сегодня двумя поединками стартует очередной чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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Стартует первенство в 18:45 в столице встречей «Минск» – «Витебск» и продолжится на берегах Сожа в 20:45 матчем «Гомель» – «Неман».

Остальные игры пройдут в субботу и воскресенье:

30.03.

«Ислочь» – «Городея» (начало в 14:00);

«Шахтер» – «Торпедо» (Мн) (16:00);

БАТЭ – «Дняпро» (18:00).

31.03.