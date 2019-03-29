Сегодня стартует футбольный чемпионат в высшей лиги
Сегодня двумя поединками стартует очередной чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Стартует первенство в 18:45 в столице встречей «Минск» – «Витебск» и продолжится на берегах Сожа в 20:45 матчем «Гомель» – «Неман».
Остальные игры пройдут в субботу и воскресенье:
30.03.
- «Ислочь» – «Городея» (начало в 14:00);
- «Шахтер» – «Торпедо» (Мн) (16:00);
- БАТЭ – «Дняпро» (18:00).
31.03.
- «Динамо» (Мн) – «Славия» (14:00);
- «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» (Бр) (16:00);
- «Слуцк» – «Энергетик-БГУ» (17:45).