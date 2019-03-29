Сегодня стартует футбольный чемпионат в высшей лиги

/ Спорт
Просмотров: 37

Сегодня двумя поединками стартует очередной чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Стартует первенство в 18:45 в столице встречей «Минск» – «Витебск» и продолжится на берегах Сожа в 20:45 матчем «Гомель» – «Неман».

Остальные игры пройдут в субботу и воскресенье:

30.03.

  • «Ислочь» – «Городея» (начало в 14:00);
  • «Шахтер» – «Торпедо» (Мн) (16:00);
  • БАТЭ – «Дняпро» (18:00).

31.03.

  • «Динамо» (Мн) – «Славия» (14:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» (Бр) (16:00);
  • «Слуцк» – «Энергетик-БГУ» (17:45).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство