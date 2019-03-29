В Минске жена криминального авторитета занималась мошенничеством

Правоохранители сообщили о вскрытии мошеннической схемы на вторичном рынке жилья, в результате которой пострадавшим был нанесен ущерб более 170 тысяч рублей.

По информации ГУБОПиК, 37-летняя минчанка, представлявшись риэлтором, предлагала желающим улучшить свои жилищные условия «эксклюзив». В частности, цены на квартиры предлагались по смешным ценам. К примеру, трешка у метро на проспекте Пушкина предлагалась всего за 23-26 тысяч долларов.

На резонный вопрос покупателей: «Почему так дешево?», женщина объясняла, что эти квартиры принадлежат асоциальным элементам, на которых висит большой долг за услуги ЖКХ. Дескать, государство и распродает эту недвижимость с целью погасить долги и купить прежним хозяевам жилье на селе.

Всего в сети подозреваемой в мошенничестве попали шесть человек, которые передали ей авансы.

«Известно, что фигурантка является супругой так называемого криминального авторитета, который пропагандирует в определенном кругу лиц криминальную субкультуру. Женщина также культивировала эти неформальные принципы и использовала их в решении возникающих спорных вопросов, в том числе со своими жертвами», - подчеркнули в ГУБОПиК.

В отношении минчанки открыто уголовное производство по ч. 4. ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере), санкции которой предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.