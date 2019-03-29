Останки более 1,2 тыс. расстрелянных узников гетто обнаружены в Бресте
В Бресте завершены раскопки на месте обнаруженного захоронения узников гетто, сообщила БелаПАН старший инспектор отдела культуры горисполкома Алла Кондак.
Первые останки узников Брестского гетто были обнаружены 17 января на строительной площадке в районе улицы Куйбышева. Строительные работы приостановили. По запросу горисполкома в Брест прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.
По словам Кондак, в книге «Память» есть воспоминания сестер Кац, которые с 15 октября 1942 года прятались на чердаке здания недалеко от этого места. Сестры рассказали, что каждый день в течение месяца и пяти дней фашисты сгоняли сюда евреев и расстреливали.
Поисковые работы на месте обнаружения останков, где в годы фашисткой оккупации находилось Брестское гетто, велись с 24 января и были завершены 26 марта. Обнаружены останки 1.214 жертв гетто.
«На месте обнаружения останков будет создана зеленая зона, — дополнила Кондак. — В мае планируется перезахоронить останки на брестском кладбище «Северное» рядом с установленным в 2011 году памятником жертвам Холокоста».
Она отметила, что узниками Брестского гетто было 28 тыс. человек. 16 октября 1942 года почти все узники были вывезены фашистами в урочище Бронная Гора в Березовском районе и расстреляны. Узников, которые спрятались, оккупанты вылавливали и расстреливали в течение месяца в Бресте.