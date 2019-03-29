Останки более 1,2 тыс. расстрелянных узников гетто обнаружены в Бресте

В Бресте завершены раскопки на месте обнаруженного захоронения узников гетто, сообщила БелаПАН старший инспектор отдела культуры горисполкома Алла Кондак.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Первые останки узников Брестского гетто были обнаружены 17 января на строительной площадке в районе улицы Куйбышева. Строительные работы приостановили. По запросу горисполкома в Брест прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.

По словам Кондак, в книге «Память» есть воспоминания сестер Кац, которые с 15 октября 1942 года прятались на чердаке здания недалеко от этого места. Сестры рассказали, что каждый день в течение месяца и пяти дней фашисты сгоняли сюда евреев и расстреливали.

Поисковые работы на месте обнаружения останков, где в годы фашисткой оккупации находилось Брестское гетто, велись с 24 января и были завершены 26 марта. Обнаружены останки 1.214 жертв гетто.

«На месте обнаружения останков будет создана зеленая зона, — дополнила Кондак. — В мае планируется перезахоронить останки на брестском кладбище «Северное» рядом с установленным в 2011 году памятником жертвам Холокоста».

Она отметила, что узниками Брестского гетто было 28 тыс. человек. 16 октября 1942 года почти все узники были вывезены фашистами в урочище Бронная Гора в Березовском районе и расстреляны. Узников, которые спрятались, оккупанты вылавливали и расстреливали в течение месяца в Бресте.