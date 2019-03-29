Резня в столбцовской школе: задержанному подростку предъявлено обвинение

Свершившему вооруженное нападение на учительницу и учеников в столбцовской школе №2 подростку изменили процессуальный статус – ему предъявлено обвинение.

Как сообщается, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса:

убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139);

покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК).

Свою вину подросток признал частично. В настоящее время он находится под стражей.

Трагедия в Столбцах произошла утром 11 февраля. 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-го класса. Обе жертвы скончались на месте. Кроме того, нападавший ранил двух одноклассников, которые были госпитализированы и прооперированы. К настоящему моменту они уже выписаны из больницы.

Результаты медицинского освидетельствования обвиняемого показали, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.