Минфин хочет забрать у исполкомов преимущества при покупке акций

Министерство финансов Беларуси предлагает отменить преимущественное право исполкомов на покупку акций предприятий, поскольку этот механизм сдерживает развитие ценных бумаг. Такая инициатива содержится в годовом отчете департамента по ценным бумагам Минфина.

Мингорисполком / Фото носит иллюстративный характер

По данным финансового ведомства, в 2018 году объем операций на рынке акций составил менее 1% ВВП, тогда как для развития рынка ценных бумаг «основные усилия необходимо сосредоточить на рынке акций, уровень развития которого представляется совершенно недостаточным».

Минфин предлагает «активизировать продажи на бирже госпакетов акций предприятий, где доля государства не превышает 50%, а также снизить долю государства в открытых акционерных обществах, как правило, до размера не более 75%».

Сдерживающим фактором, замедляющим развитие рынка акций, также является действие преимущественного права исполкомов на покупку акций хозяйственных обществ, отмечают в министерстве. «Данный механизм снижает интерес к акциям со стороны инвесторов, носит отрицательный имиджевый характер. Предлагается его отменить», — говорится в отчете.

Следует отметить, что в 2011 году в Беларуси был отменен мораторий на обращение акций, приобретенных населением в ходе льготной приватизации, однако исполкомы во многих случаях получили преимущественное право приобретения таких ценных бумаг.

По оценке экспертов, существование преимущественного права исполкомов на приобретение акций снижает интерес потенциальных инвесторов к приобретению таких ценных бумаг.

«Когда инвесторам, которые интересуются предприятием, сообщаешь, что преимущественное право приобретения акций миноритариев принадлежит государству, это сразу всех настораживает», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Списки предприятий, на приобретение акций которых у государства есть преимущественное право, существуют для того, чтобы прибыльные госпредприятия оставались под контролем местных властей, добавил он.

«Списки позволяют исполкомам сохранить контроль над прибыльными организациями, которые формируют ресурсную базу местных бюджетов», — отметил БелаПАН один из участников финрынка.