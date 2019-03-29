Канцлер Курц ждет Лукашенко в Австрии во второй половине года

На встрече с Александром Лукашенко во Дворце независимости федеральный канцлер Себастьян Курц заметил, что надеется увидеть визави в Австрии уже во второй половине года.

Фото пресс-службы президента

По его словам, вероятность визита белорусского лидера в Вену достаточно высока, и она позволит «углублять наши отношения».

Глава австрийского правительства признался, что «очень хорошо» чувствует себя в Беларуси, поэтому для него выстраивание добрых отношений является важным.

Он похвалил Минск за внешнюю политику, которая направлена на выстраивание отношений с Западом без разрыва отношений с Россией.

Курц также подчеркнул, что австрийский бизнес находится среди лидеров по уровню инвестиций в Беларусь.