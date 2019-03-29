Задержан солдат, сбежавший из воинской части в Печах

Представители Борисовской военной комендатуры 29 марта задержали Александра Невмержицкого, проходящего срочную службу в одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра в военном городке Печи (Борисов, Минская область), который самовольно покинул часть 19 марта.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, солдата задержали около 11.00 в поселке Дорожный (Смолевичский район Минской области).

«По предварительным данным, самовольное оставление части не связано с какими-либо противоправными действиями в отношении данного военнослужащего», — отмечают в министерстве.

Ранее пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил БелаПАН, что командир части, где служит Невмержицкий, уведомил прокурора о происшествии с солдатом, 22 марта было возбуждено уголовное дело по ст. 445 (самовольное оставление части).

Макаров не смог однозначно ответить, был ли Невмержицкий, исходя из его личной характеристики, склонным к подобным действиям. Однако, по его словам, солдата дважды отправляли в увольнение, что характеризует его с положительной стороны.

72-й ОУЦ подготовки прапорщиков и младших специалистов включает в себя шесть специализированных школ, каждая из которых считается отдельной воинской частью. Кроме школ в состав центра входят батальон охраны и обслуживания, центр технического обеспечения и батальон материального обеспечения, в которых солдаты проходят полноценную службу.