Главком сборной Беларуси: обещать, что всех порвем на ЧМ в Казахстане, не буду

Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несмотря на то, что считает себя оптимистом, решил не делать громких заявлений в преддверии чемпионата мира в первом дивизионе.

«Заявлять, что мы всех порвем, безусловно, не стану, равно как и обещать что-то. Но для успеха сделаем все возможное», — приводит слова Сидоренко hockey.by .

По его словам, у сборной очень много проблем. В частности, он отметил вратарский вопрос, дефицит нападающих-голеодоров, а также травмы.

Он пообещал «сформировать команду-звезду даже без россыпи ярких индивидуальностей».

Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи и вылетела из элиты мирового хоккея:

Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.

Вот расписание матчей нашей команды:

29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;

30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;

2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;

3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;

5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.

Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.