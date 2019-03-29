Главком сборной Беларуси: обещать, что всех порвем на ЧМ в Казахстане, не буду
Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несмотря на то, что считает себя оптимистом, решил не делать громких заявлений в преддверии чемпионата мира в первом дивизионе.
«Заявлять, что мы всех порвем, безусловно, не стану, равно как и обещать что-то. Но для успеха сделаем все возможное», — приводит слова Сидоренко
По его словам, у сборной очень много проблем. В частности, он отметил вратарский вопрос, дефицит нападающих-голеодоров, а также травмы.
Он пообещал «сформировать команду-звезду даже без россыпи ярких индивидуальностей».
Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи и вылетела из элиты мирового хоккея:
- Швеции — 0:5;
- Франции — 2:6;
- России — 0:6;
- Швейцарии — 2:5;
- Чехии — 0:3;
- Австрии — 0:4;
- Словакии — 4:7.
Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.
Вот расписание матчей нашей команды:
- 29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;
- 30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;
- 2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;
- 3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;
- 5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.
Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.