«Белавиа» переходит на летнее расписание. Что изменится

C 31 марта авиакомпания «Белавиа» переходит на летнее расписание. Оно будет действовать по 26 октября.

Будет увеличено количества рейсов в Барселону, Ригу, Сочи, Стамбул до шести в неделю, в Алматы, Баку и Берлин — до пяти. Полеты в Караганду и Павлодар будут выполняться два раза в неделю, в Ереван — три раза.

Полеты в Будапешт и Краснодар увеличатся до четырех раз в неделю, а в Париж — до 11.

В отпускной период в Ларнаку будет выполняться до пяти рейсов в неделю, в Тель-Авив — до семи рейсов в неделю кроме субботы, по четвергам — два рейса в день.

Для Воронежа сохранится частота четыре рейса в неделю, а полеты в Кишинев будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с 22 апреля «Белавиа» возобновляет полеты в московский аэропорт Шереметьво — дважды в день, а с 30 мая национальный авиаперевозчик открывает новое регулярное направление Минск — Таллинн — Минск. Рейсы будут выполняться четыре рейса в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

В этом летнем сезоне в чартерную программу добавятся Ханья (Греция), Ламеция-Терме (Италия) и Энфида (Тунис). В целом количество чартерных рейсов увеличится более чем на 15%, в том числе за счет областных аэропортов — Бреста, Гродно, Могилева и Гомеля.