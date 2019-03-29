Госдолг Беларуси составляет 35% к ВВП

Государственный долг Беларуси в январе-феврале уменьшился по сравнению с началом года на 1,1 млрд рублей, или на 2,3%. На 1 марта госдолг составил 44,3 млрд рублей, или 35% к ВВП, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 марта составил 16,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов, или на 1,3%.

В январе-феврале 2019 года привлечены внешние государственные займы на 139,8 млн долларов:

118,3 млн — правительство и банки РФ;

13,9 млн — МБРР;

5 млн — Экспортно-импортный банк Китая;

2,6 млн — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2019 года составило 410,9 млн долларов:

209,2 млн — Экспортно-импортный банк Китая;

194,4 млн — правительство России;

7,3 млн — МБРР.

Внутренний государственный долг на 1 марта составил 8,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей, или на 2,7%.

За январь-февраль 2019 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 14,8 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 84,4 млн долларов.

В 2018-м госдолг Беларуси увеличился на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%, и на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд рублей.

В 2019 году (с учетом платежей по обслуживанию и погашению госдолга) страна должна направить на выплаты по госдолгу 3,8 млрд долларов. При этом почти треть платежей Беларуси по госдолгу придется на погашение российских кредитов.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, если Россия не компенсирует Беларуси негативные последствия налогового маневра в нефтяной отрасли, госдолг республики в среднесрочной перспективе вырастет до 70% ВВП.