В России ждут, когда Лукашенко назначит министра сельского хозяйства

Совместная коллегия сельскохозяйственных ведомств Беларуси и России будет проведена после назначения нового министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщил 29 марта БелаПАН заместитель министра Владимир Гракун.

«Если назначение произойдет в начале апреля, мы в начале апреля и проведем коллегию», — сообщил Гракун.

Ближайшая совместная коллегия сельскохозяйственных ведомств Беларуси и России была запланирована на март-апрель в Минске.

Ранее, напомним, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов сообщал, что на коллегии будет рассмотрен вопрос унификации и кодификации пересчета коэффициента содержания молока в готовой продукции и унификации учета товарной номенклатуры.

Этот технический вопрос необходим для учета баланса поставок в рамках Союзного государства», — сказал он.

Александр Лукашенко 27 марта уволил ряд чиновников, в том числе министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца, который возглавлял Минсельхозпрод с 2012 года.

25 марта Александр Лукашенко подверг резкой критике работу госчиновников по развитию сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. Посещая 26 марта молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор-Шклов» из структуры агрохолдинга «Купаловское», он возмутился условиями содержания коров и отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю, — заявил он. — Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески». Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить по фактам бесхозяйственности уголовные дела. 27 марта Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц предприятий «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбуждено уголовное дело.ми», - заверил Президент.