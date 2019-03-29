Власти Туркменистана снимают с рейсов пассажиров

На фоне массовой миграции, население прибегает ко всем возможным способам для выезда из страны, наиболее распространенным среди которых является взятка, размер которой в настоящее время в разы превышает стоимость билета.

«Билет стоит около 4 тысяч манатов, но обычно покупают его за 5–6,5 тысяч. Одну женщину трижды сняли с рейса, она собрала запрошенную сумму 40 200 манатов. Но вчера „такса“ поднялась до 60 тысяч, сегодня уже 70 тысяч», — сообщил корреспондент azathabar.com в Ашхабаде. Официальный курс доллара в Туркменистане 3,5 маната за доллар, но на черном рынке курс в пять раз выше.

Взятку дают сотрудникам миграционных служб, за их содействие в прохождении паспортного контроля.

Граждане страны сталкиваются с препятствием в выезде из страны при наличии всех необходимых документов.

Миграция среди населения Туркменистана приобрела массовый характер. Граждане страны выезжают за пределы страны в поисках заработка, на учебу, а также лечение. Турция является наиболее популярным направлением среди трудовых мигрантов, постсоветские страны среди тех, кто едет на обучение.