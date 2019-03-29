Власти направили на посевную пока 22,5% запланированных денег

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По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна, на посевную кампанию уже направлено 423 млн рублей.

Фото pixabay.com

Как сообщил он 29 марта на пресс-конференции в Минске, «средства пошли на покупку минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, семян», — сообщил замминистра.

Всего в этом году на сельскохозяйственные работы необходимо направить 1 млрд 880 млн рублей, отметил он.

Говоря об источниках финансирования, чиновник заметил, что это средства, которые выделяются в рамках постановления правительства № 972 о проведении полевых работ, также отчислений на спецсчета в размере 25%.

«Мы деньги также получаем от выручки, это бюджетные средства, направленные на известкование почвы, и также деньги от выкупа растениеводческой продукции», — сказал Гракун. По его словам, предусмотрено привлекать кредитные средства и собственные средства сельхозорганизаций.

Замминистра сообщил, что на весенние полевые работы необходимо 188 тыс. тонн топлива. «Сегодня запасы в сельхозорганизациях позволяют нам вести работы в течение 7—9 дней. Согласован с президентом отпуск из материального резерва 50 тыс. тонн дизельного топлива, которое позволит нам своевременно завершить все полевые работы», — пояснил Гракун.

Минеральных удобрений необходимо 1 млн 204 тыс. тонн, из них 132 тыс. — азотных, 187 тыс. — фосфорных и 485 тыс. — калийных. «Они будут закуплены с отечественных предприятий, химических заводов. На сегодня обеспеченность составляет 46%, накопление продолжается, мы приобретать будем до конца мая», — сообщил Гракун.

По его словам, во всех областях проведены конкурсы по определению поставщиков средств защиты растений, определены поставщики и объемы. «Мы должны будем закупить на 375 млн средства защиты растений», — сказал замглавы Минсельхозпрода.

Он также отметил, что в стране 40 тыс. тракторов. «Готовность их составляет 93%. Из них 6.284 — это энергонасыщенные трактора (93% готовы). Также имеется 6.400 почвообрабатывающих агрегатов (92%), 2.000 зерновых сеялок (93%). Но хотелось бы отметить, что все 40 тыс. тракторов не будут участвовать в посевной кампании. В целом будет участвовать 18 тыс. тракторов, из них энергонасыщенные трактора будут задействованы на подготовке почвы, на самой посевной, на внесении органических и минеральных удобрений», — сообщил Гракун.

Семенной материал полностью готов для посадки. Единственное, заметил замминистра, придется импортировать 8-9 тыс. тонн семян кукурузы.

Будет засеяно 2,4 млн га земли, из которых 888 тыс. — ранними зерновыми. Планируется получить не менее 8,5 тыс. тонн зерновых, 5 млн тонн сахарной свеклы, 1,2 млн тонн картофеля, 640 тыс. тонн овощей и 180 тыс. тонн плодов.

По словам замминистра, «перезимовка прошла успешно». Озимые погибли на 3-5% площадей, в южных регионах Витебской области есть проблема со снежной плесенью, которую, как сообщил Гракун, планируют устранить согласно рекомендациям ученых.   
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Тэги: сельское хозяйство посевная Персона: Владимир Гракун

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