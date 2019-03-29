Бывшего директора Дворца спорта приговорили к 11 годам колонии

Суд Московского района Минска наказал Сергея Прановича, который занимался поборами шесть лет.

Пранович должен заплатить штраф в размере 300 базовых величин (7650 рублей) и еще возместить в доход государства сумму незаконно приобретенной выгоды на 90 тысяч рублей. Суд также принял решение о конфискации всего имущества обвиняемого и запрете занимать определенные должности еще пять лет, сообщает TUT.by .

Ранее Пранович признал вину частично и в последнем слове просил не разлучать его с маленьким сыном: «Я осознал свою вину и раскаиваюсь в содеянном. (…) Уверен, что своим присутствием я помогу не только семье, но буду полезным обществу и, может, государству в целом».

Судья Светлана Бондаренко также вынесла частное определение в адрес Министерства спорта и туризма: о выявленных недочетах и необходимости принимать меры по недопущению подобных случаев в системе ведомства.

Подозреваемые в даче взяток избежали наказания: за помощь и сотрудничество со следствием.