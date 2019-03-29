Минсельхозпрод обещает, что цены на овощи и фрукты не будут взлетать

/ Экономика
Просмотров: 50

Существенного повышения цен на сельхозпродукцию не будет, заявил 29 марта на пресс-конференции в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Фото pixabay.com

Он напомнил, что недавно подписано решение ведомства о предельных минимальных ценах на растениеводческую продукцию урожая 2019 года, закупаемых для государственных нужд.

«Цены повышены не более чем на 4-6%. Но, хотелось бы отметить, что в этом году мы на 10% снизили цены на гречиху с целью того, чтобы она стала конкурентной на прилавках магазинов. В 2018 году мы собрали 18 тыс. тонн гречихи. В магазинах она есть, но ее намного меньше, чем импортной. Хотелось бы, чтобы по цене наша гречка заняла достойное место, и ее было больше на прилавках, чем мы ее завозили», — сказал замминистра.

«Мы получали замечания от населения, что очень выросли цены на огурцы, на картофель и морковь. Рост от производителей был, но несущественный — 7-8%», — заметил Гракун.

Он назвал отпускные цены (за 1 килограмм) на овощи и плоды:

  • картофель — 27 копеек;
  • огурцы — 4,61 рубля;
  • капуста — 70 копеек;
  • морковь — 53 копейки;
  • свекла — 42 копейки;
  • репчатый лук — 55 копеек;
  • яблоки — 80 копеек.

«Думаю, что те объемы плодоовощной продукции, которую мы выращиваем, если и позволят нам увеличивать цены, то только на рост индекса цен закупаемых средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов», — подчеркнул замминистра.

При этом он заверил, что достаточно еще остается продукции в стабилизационных фондах и в овощехранилищах сельхозпредприятий.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минсельхозпрод

Другие материалы на эту тему:

Белорусы заказали сперму канадских быков

Белорусы заказали сперму канадских быков

Минсельхозпрод не в претензии к Таможенному союзу

Минсельхозпрод не в претензии к Таможенному союзу

Белорусов кормят частники, поит — государство

Белорусов кормят частники, поит — государство

На пути в Европу у белорусского молока сплошные барьеры

На пути в Европу у белорусского молока сплошные барьеры