Минсельхозпрод обещает, что цены на овощи и фрукты не будут взлетать

Существенного повышения цен на сельхозпродукцию не будет, заявил 29 марта на пресс-конференции в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

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Он напомнил, что недавно подписано решение ведомства о предельных минимальных ценах на растениеводческую продукцию урожая 2019 года, закупаемых для государственных нужд.

«Цены повышены не более чем на 4-6%. Но, хотелось бы отметить, что в этом году мы на 10% снизили цены на гречиху с целью того, чтобы она стала конкурентной на прилавках магазинов. В 2018 году мы собрали 18 тыс. тонн гречихи. В магазинах она есть, но ее намного меньше, чем импортной. Хотелось бы, чтобы по цене наша гречка заняла достойное место, и ее было больше на прилавках, чем мы ее завозили», — сказал замминистра.

«Мы получали замечания от населения, что очень выросли цены на огурцы, на картофель и морковь. Рост от производителей был, но несущественный — 7-8%», — заметил Гракун.

Он назвал отпускные цены (за 1 килограмм) на овощи и плоды:

картофель — 27 копеек;

огурцы — 4,61 рубля;

капуста — 70 копеек;

морковь — 53 копейки;

свекла — 42 копейки;

репчатый лук — 55 копеек;

яблоки — 80 копеек.

«Думаю, что те объемы плодоовощной продукции, которую мы выращиваем, если и позволят нам увеличивать цены, то только на рост индекса цен закупаемых средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов», — подчеркнул замминистра.

При этом он заверил, что достаточно еще остается продукции в стабилизационных фондах и в овощехранилищах сельхозпредприятий.