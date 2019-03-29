Директора «Лакоста Тур» будут судить за обман 15 клиентов

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По сообщению областного УСК, учредитель и директор компании с февраля по октябрь 2018 года завладела денежными средствами пятнадцати жителей Витебска, представив им фиктивные документы (договоры, страховки и билеты). Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

К фигурантке применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.