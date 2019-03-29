У властей Минска нет денег, чтобы связать Каменную Горку и Лебяжий

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Из комитета архитектуры и градостроительства пришел ответ минчанам, которые просили власти соединить улицей два соседних микрорайона.

«Складывается абсурдная ситуация, при которой пешком с одной улицы на другую можно попасть за три минуты, при этом на общественном транспорте этот же маневр может занять до полутора часов. Наличие автомобиля улучшает ситуацию незначительно, так как все равно приходится около пяти километров объезжать по МКАД», — отмечали авторы обращения, передает TUT.by.

Улицу Колесникова собираются продлить до Тимирязева с путепроводом на пересечении с железной дорогой, но сделают это ближе к 2022 году.

Проектирование и строительство этого участка дороги «требует значительных бюджетных средств», отметили в комитете архитектуры и градостроительства. Деньги из бюджета, направленные на инвестпрограмму в этом году, «крайне ограничены» — их в первую очередь направляют на строительство объектов к Европейским играм в Минске и линий метро.
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Тэги: Лебяжий Каменная Горка строительство дорог Город: Минск

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